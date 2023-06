Man opgepakt voor binnensmokkelen drugs in gevangenis

do 01 juni 2023 09.24 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van de gemeente Smallingerland werd woensdag door de politie aangehouden in Leeuwarden. De man probeerde omstreeks 10.00 uur drugs binnen te smokkelen in de PI in Leeuwarden.

De verdachte is door de politie aangehouden en hij is gehoord voor het inbrengen van contrabande (verboden spullen). De drugs van de verdachte is in beslag genomen.