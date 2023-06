Mevrouw Boersma-Westra uit DamwÃ¢ld viert 100e verjaardag

Mevrouw Boersma-Westra uit Damwâld viert 100e verjaardag

wo 31 mei 2023 20.46 uur

DAMWâLD - Mevrouw Boersma-Westra uit Damwâld vierde woensdag haar 100e verjaardag. Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel kwam de jarige woensdag feliciteren.

Mevrouw Boersma werd geboren in Dantumawoude en groeide op aan Akkerwoude. Tijdens het werk bij de Talmahoeve leerde ze haar man Willem kennen. Ze gingen in Burgum wonen en kregen één kind. In de jaren '50 namen ze een bakkerij over in Damwoude en werkten daar tot hun pensioen.