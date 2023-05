Muziekfestival No Milk Today bij De Molkfabryk Burgum

wo 31 mei 2023 14.17 uur

BURGUM - Ter ere van hun 27-jarige jubileum organiseert de Burgumer Rock en ook Roll coverband The Ment een muziekfestival bij de oude melkfabriek in Burgum.

Vanwege de coronapandemie was een feest rond het 25-jarig jubileum helaas niet mogelijk. Echter wat in het vat zit, verzuurt niet. Daarom wordt er nu extra groot uitgepakt met een festival dat de naam 'No Milk Today' heeft gekregen.

In de middag en avond zullen een vijftal bands en een DJ zorgen voor een muzikale invulling van dit evenement. Ook aan de innerlijke mens is gedacht, op het terrein is naast de mogelijkheid tot het verkrijgen van een drankje ook eetgelegenheid aanwezig.

De volgende acts staan op het programma: Der Untergang, Why Nut, Popa Jay & The Holy Rollers, De Sadelrûkers en The Ment. DJ Jaw zal het geheel tussendoor aan elkaar draaien en gaat ook voor de afsluiting zorgen.

Het festival vindt plaats op 3 juni van 15.30 tot ca. 22.30 bij de Molkfabryk op de Burgumerdaam in Burgum. Tickets zijn online verkrijgbaar via MG Tickets of via deze link. In de voorverkoop € 15. Tickets aan de ingang zaterdag zijn € 20.