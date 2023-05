De raad van Noardeast-Fryslân verhuist naar Dokkum

wo 31 mei 2023 10.52 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân verhuist in juni naar de raadszaal in Dokkum. Deze verhuizing van de raad naar Dokkum past bij de centralisatie van het bestuur en de medewerkers naar één locatie.

De raad vergaderde tot nu toe altijd in de raadszaal in Kollum, maar met de verkoop van het gemeentehuis in Kollum komt aan die periode nu een einde. De laatste vergadering van de raad in Kollum is op 1 juni, de eerste vergadering in Dokkum is op 15 juni.

In stapjes wordt het gemeentehuis in Dokkum verbouwd en verduurzaamd. Het gebouwdeel aan de Koningsstraat (publieksbalies) is als eerste verbouwd en sinds kort weer in gebruik. De andere gebouwdelen (het historische Stadhuis en het aangrenzende pand) zijn nu aan de beurt. In dit deel komt ook de nieuwe raadszaal.

De totale verbouwing zal meerdere jaren duren. Tot die tijd maakt de raad gebruik van de voormalige raadszaal van Dongeradeel in Dokkum die hiertoe zal worden aangepast.