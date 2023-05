Uitbreiding Betterwird geeft ruimte aan bedrijven

di 30 mei 2023 18.20 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân zorgt voor een uitbreiding van bijna 10 hectare van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. Dit gebeurt vanuit een gemeentelijk programma dat zorgt voor het versneld mogelijk maken van dergelijke gebiedsontwikkelingen. Ook de versnelling van woningbouw valt daaronder.

Aannemer Folkertsma uit Ginnum voert deze week het werk uit op Betterwird. Dinsdag was er een feestelijke 'opening'.

'Maak-sector'

Het bedrijventerrein is uitermate geschikt voor de \'maak-sector’. Daarbij horen ook bouw en metaal thuis, waar de regio sterk in is. Betterwird biedt al ruimte aan zo'n drieduizend arbeidsplekken. En dat zou in de toekomst op kunnen lopen naar vijfduizend plekken.

In het najaar komen de bedrijfskavels beschikbaar. Voorafgaand kunnen bedrijven zich ervoor inschrijven. Er zijn inmiddels al tien belangstellenden.

Energiepieken

Tot 2031 moeten ook hier energiepieken opgevangen kunnen worden. Betrokken ondernemers, Liander, Rabobank en de gemeente kijken samen met een creatieve blik naar deze uitdaging. Een uitdaging die uiteraard speelt op landelijk niveau. In ieder geval richten de bedrijven zich al op het zo energie-neutraal mogelijk werken. Daarnaast wordt er nu ook geïnventariseerd waar eventueel nog wel ruimte is.

Over de aanleg en uitbreiding van bedrijventerreinen heeft de gemeente afspraken met Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Een goede verdeling in de regio is belangrijk.