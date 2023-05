Drachtster wijk gaat koe bouwen van grofvuil-afval

di 30 mei 2023 14.24 uur

DRACHTEN - Schouwburg De Lawei en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) roepen bewoners van de wijk De Trisken op om grofvuil te verzamelen. Ze gaan een koe bouwen.

Op zaterdag 10 juni tussen 12.00 en 17.00 uur kan men de oude meubels brengen naar de buslus bij de Hanebalken in De Trisken. Van het ingezamelde grofvuil wordt er, samen met de bewoners, een koe voor het festival Simmerdeis gebouwd. Deze kunstzinnige koe wordt tijdens het Simmerdeis festival feestelijk onthuld.

Grofvuil waarmee je iets kan maken

Het gaat om grofvuil waarmee je iets kan maken, zoals oude meubels. Zaken als oud ijzer, witgoed, puin en elektrische apparaten kunnen helaas niet worden ingeleverd. De gemeente voert aan het einde van de dag het resterende grofvuil dat in de hiervoor bestemde container ligt af.

Waarom een koe van afval?

De mascotte van Simmerdeis is een koe, daarom wordt er een koe gebouwd in de De Trisken, ter ere van Simme de Simmerdeis koe. In de wijk De Trisken is zwerfafval een groot probleem, daarom leek het de M.O.S. en De Lawei een goed idee met dit wijkproject daar aandacht aan te besteden.

De Lawei trekt de (La)wijk in

De schouwburg De Lawei ontwikkelt samen met M.O.S. speciale buurtprojecten om zo de cultuur van het stenen gebouw te verplaatsen naar de mensen in de wijk.

Met deze culturele participatie op locatie wordt het publiek gezien en gehoord. Cultuurparticipatie verbindt, in dit geval de bewoners van De Trisken. Hierdoor ontstaat samenhorigheid en verbetert het woonplezier in de wijk. De bouw van De Trisken koe is het eerste project waar De Lawei echt de (La)wijk mee intrekt. Er zullen nog vele wijkprojecten volgen na deze eerste editie.

Koe bouwen voor Simmerdeis

Datum: zaterdag 10 juni

Adres: buslus bij de Hanebalken

Tijd: 12.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie: www.lawei.nl/detrisken