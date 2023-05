Oentsjerk: dronken automobilist van de weg gehaald

di 30 mei 2023 13.56 uur

OENTSJERK - Een 47-jarige automobilist uit Roden is zaterdagnacht door de politie van de weg gehaald. De man blies op het politiebureau 560 µg/l op de ademanalyse.

Agenten kwamen de man op het spoor omdat hij hinderlijk fietsers aan het volgen was. Dat was omstreeks 0.20 uur in de nacht. Hij werd staande gehouden op de Van Haersmasingel in Oentsjerk.

Er werd op het bureau proces-verbaal opgemaakt en de man kreeg een rijverbod.