Hoe kies je als ondernemer de juiste energieleverancier

di 30 mei 2023 10.26 uur

DOKKUM - Net als dat je als particulier niet zonder stroom en gas kunt, geldt dit voor een ondernemer met een bedrijfspand of kantoor uiteraard ook. Daar waar we wel steeds vaker zien dat we van het gas af gaan, is dit met stroom niet mogelijk. Je zult dus toch een geschikte energieleverancier moeten vinden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de toelevering van gas en stroom en al helemaal niet over een te hoge prijs die je betaalt. Omdat het vinden van een geschikte energieleverancier best een uitdaging kan zijn, hebben we een aantal handige tips voor je, die je hier zeker bij kunnen helpen.

Breng je verbruik in kaart

Wanneer je kiest voor een zakelijk energiecontract, dan is het wel belangrijk om te kijken of het zich ook daadwerkelijk loont. Wat je namelijk vaak ziet, is dat mensen kiezen voor een zakelijk contract, terwijl het verbruik minimaal is. Vooral de grote spelers in de markt, die vooral goed zijn in het \'grootverbruik’, is het goed mogelijk dat je zelfs duurder uit bent als je van tevoren niet goed onderzoek doet naar alle opties. Kijk daarom eerst kritisch naar het verwachte verbruik, zodat je op basis daarvan ook daadwerkelijk de markt kunt gaan verkennen, op zoek naar een passende leverancier.

Verschillende energieleveranciers in Nederland vergelijken

Ons land kent inmiddels tientallen verschillende energieleveranciers. Naast de gevestigde orde zien we dat er jaarlijks een aantal nieuwe bijkomen, die stukje bij beetje een deel van de markt naar zich toe weten te trekken. Verschillende energieleveranciers in Nederland met elkaar vergelijken, alvorens je een keuze maakt, is daarom dus ook zeker de moeite waard. Zo kun je niet alleen overzichtelijk zien wat je per maand ongeveer kwijt bent, maar zie je ook direct de aanvullende voorwaarden. Zo kan het zijn dat je bij de een enkele euro’s voordeliger uit bent, terwijl je wel verplicht bent om een langdurig contract af te sluiten. Belangrijk is daarom dus ook om alle voor- en nadelen tegen elkaar weg te strepen, zodat je op basis daarvan uiteindelijk een goede keuze kunt maken.

Flexibiliteit

Langdurige contracten zijn vandaag steeds minder populair. Toch kan het, afhankelijk van de prijzen, soms wel handig zijn om een deel vast te zetten en een deel dynamisch. Zo profiteer je deels van een prijsdaling, maar hoef je niet bang te zijn dat je ineens veel duurder uit bent op het moment dat de prijzen flink stijgen. Wil jij weten welke energieleverancier voor 2023 het beste uit de bus is gekomen? Bekijk hier de beste leverancier van 2023, zodat je direct een keuze kunt maken om te bepalen of dit ook voor jou de beste energieleverancier is. Wat voor de één de beste is, kan voor jou misschien wel helemaal niet geschikt zijn. Neem daarom ook rustig de tijd in het maken van je keuze en zet de voor- en nadelen goed tegen elkaar, zodat je een juiste keuze kunt maken en dus ook niet te veel betaalt of vastzit aan een langdurig contract.