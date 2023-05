Rommel in brand gezet in bosschages aan de Sportloane

ma 29 mei 2023 19.33 uur

DE WESTEREEN - Onbekenden hebben op Pinkstermaandag rommel in brand gezet aan de Sportloane in De Westereen. De brandweer werd om 19.09 uur opgeroepen voor het brandje. Het vuurtje was in de bosschages.

De brandweerlieden hadden het brandje snel geblust. In de omgeving werd verpakking gevonden van een aansteker.