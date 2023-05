Opeinde: nieuwe bewoners ontvangen sleutel van hun huis

ma 29 mei 2023 11.27 uur

OPEINDE - Vijf van de zeven nieuwe bewoners kregen afgelopen week de sleutel van hun nieuwe huis in Opeinde uit handen van Bouwbedrijf BHB.

De vijf nieuwe bewoners kregen de sleutel van hun huis uit handen van Gerrit van der Meulen van Bouwbedrijf BHB. Het in 1997 opgerichte shantykoor ’De Brêgesjongers' verwelkomde de gasten met hun liederen. Bouwer en gastheren Bouwbedrijf BHB trakteerden op koffie, een stuk oranje koek en hadden de catering ook later prima voor elkaar.

Na de speeches van wethouder Robin Hartog Heys van de Lier en Mink Visser van dorpsbelang aan de achterkant van de woningen liep het gezelschap naar voren. Tussen deze 5 woningen en nog 2 te bouwen woningen komt een gezamenlijke tuin, waar eerst gras inkomt. Jongste bewoner is nu Koen. Hij is 2 jaar en zaaide met zijn mama Sandra en wethouder wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier het eerst graszaad in. Daarna was er weer muziek en wat drinken ter afsluiting.

Achtergrond

De gemeente Smallingerland heeft in het voorjaar van 2021 de Woonvisie 2020‐2025 vastgesteld. Hierin is de ambitie van Gemeente Smallingerland voor de periode 2020‐ 2025 verwoord. Er is planologisch ruimte om in die periode een fors aantal woningen aan de woningvoorraad toe te voegen.

Speerpunten hierbij zijn versterken van het stadshart, zorgen voor voldoende aanbod aan (gezins-)woningen voor starters, jongere stellen en gezinnen uit de eigen bevolking en ook een aantrekkelijke woonstad zijn voor hoger opgeleiden van buiten de gemeente. De Woonvisie is uitgewerkt in een programma met een omvang van 1.100 woningen.

Ontwikkelstrategie

De Ontwikkelstrategie draagt bij aan de realisatie van de ambities van de Woonvisie door locaties voor nieuwbouw van ongeveer 600 sociale huur- en vrije sector woningen. De ontwikkellocaties zijn hoofdzakelijk binnenstedelijke en de grondlocaties hoofdzakelijk in eigendom van de gemeente Smallingerland.

Locatie Bernebrêge

Eind 2017 kwam in Opeinde de voormalige OBS Bernebrêge locatie in beeld voor kleinschalige woningbouw, specifiek bedoeld als starterswoningen en 2 levensloopbestendige woningen. De verkoop van de 5 starterswoningen zijn aan lokale starters verkocht.