Motorrijder vliegt uit de bocht en eindigt in ziekenhuis

zo 28 mei 2023 19.28 uur

HAULE - Een motorrijder vloog zondag aan het begin van de avond uit de bocht op de Haulerdiek bij Haule. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 18.00 uur plaats.

De motorrijder had mogelijk iets gebroken en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval belandde de motor in het water.

