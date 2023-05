Autodiefstallen: Drachten scoort hoog maar deze gemeente nog hoger

zo 28 mei 2023 16.30 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland staat in de top 5 van Friese gemeenten waar de meeste autodiefstallen plaatsvinden. Er is echter een andere gemeente die de kroon spant.

Friesland is overigens de meest veilige plek om je auto achter te laten want er worden in vergelijking met de rest van Nederland vrijwel geen auto's gestolen.

De kans dat je auto van de oprit verdwijnt is in Friesland zelfs ruim 7 keer kleiner dan elders in het land. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie en het CBS.

Weststellingwerf

Per gemeente zijn de verschillen groter. Ten opzichte van het aantal huishoudens staan motorvoertuigen het minst veilig geparkeerd in Weststellingwerf. De kans dat je auto gestolen wordt is bijna drie keer groter dan elders in de provincie. De top 5:

Weststellingwerf: 1,7 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Harlingen: 1,3 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Heerenveen: 0,9 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Smallingerland: 0,8 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Opsterland: 0,8 autodiefstallen per 10.000 huishoudens

Niet in elke gemeente ging het overigens mis. Zo is van januari tot en met april 2023 geen enkele diefstal gemeld van een motorvoertuig in onder andere Ooststellingwerf, De Fryske Marren en op de Friese Waddeneilanden.

Toyota populairst

Opvallend is dat niet alle auto’s even populair zijn in het dievengilde. Vorig jaar was de populairste auto om te stelen, een Toyota. Maar liefst 1 op de 6 gestolen auto’s was van dit Japanse automerk. "Vooral de 83% stijging bij de diefstal van Toyota’s valt mij enorm op. Toch is het verzekeren van Toyota’s nog niet duurder geworden, maar dat kan natuurlijk wel gaan komen als deze trend doorzet", legt auto-expert Menno Dijcks van Independer uit.