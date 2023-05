Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart

zo 28 mei 2023 15.03 uur

DRACHTEN - Zaterdag is het nieuwe theaterseizoen 2023-2024 van De Lawei succesvol van start gegaan met de kaartverkoop. De opwinding begon al vroeg in de ochtend, toen de eerste enthousiaste bezoeker, Thea Bron, zich om 8.15 uur meldde op het zonnige terras.

Nadat directeur Elly van der Goot haar toespraak had gehouden, ging de kaartverkoop om 12.00 uur van start. Zowel aan de kassa, op de website en aan de telefoon was het erg druk.

Het enthousiasme van het publiek vertaalde zich in een recordaantal verkochte kaarten op de eerste dag, waarmee het aantal van het huidige theaterseizoen ruim werd overtroffen. Bovendien werd deze feestelijke dag opgeluisterd met livemuziek van Hot en Toasty, en werden de winnaars van de sleutelhangeractie bekendgemaakt.

Hardlopers

Voor de volgende voorstellingen zijn op de eerste dag de meeste kaarten verkocht: Bert Visscher, Claudia de Breij, Paul de Leeuw, Henry van Loon, Stef Bos, Kasper van der Laan, The best of Britain, Lenette van Dongen, De Kast en Jandino. Boek je in de periode 27 mei t/m 17 juni voor minimaal €100,- aan kaarten dan krijg je een diner óf lunch 2 voor de prijs van 1. Kijk voor de voorwaarden van deze actie op lawei.nl.

Kaartverkoopkanalen

Vanaf dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 28 juli is deze op dinsdag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen van 12.00 tot 17.00 uur. De kassa is telefonisch te bereiken via (0512) 33 50 50. Van 29 juli tot en met 28 augustus is De Lawei gesloten.

Online zijn kaarten vanaf 27 mei 24/7 te koop op www.lawei.nl. De nieuwe seizoensbrochure is op te halen in De Lawei tijdens openingstijden.