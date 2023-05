Ruim 1400 handtekeningen tegen sloop zwembad in Burdaard

zo 28 mei 2023 14.55 uur

BURDAARD - Er zijn deze maand al minimaal 1400 handtekeningen verzameld tegen de sloop van het buitenzwembad in Burdaard. Zwemliefhebbers startten een petitie om de gemeente Noardeast-Fryslân op andere gedachten te brengen.

Volgens Laura Roossien is er tussen Zwembad Spetter in Burdaard en MFC Burdaard een discussie ontstaan nu MFC het contract na 2027 wil ontbinden. "Terwijl er zoveel meer andere opties zijn dan het slopen van dit gedeelte van het MFC." aldus Roossien. "Vele ouders met kinderen, gehandicapten en ouderen kunnen nu straks nergens meer terecht."

Voor de regio blijft alleen het Dokkumer zwembad over waar de groepen veel groter zijn en minder begeleiding is. Ook zouden gehandicapte kinderen daar niet terecht kunnen. "Ook kinderen met een rugzakje gedeien beter in kleine groepjes. Een doodzonde om zo'n goede zwemschool als Spetter te sluiten dus. Het zwembad heeft een belangrijke maatschappelijke functie." weet Roossien.

Omdat het MFC in Burdaard verlies draait, bestaat er een plan om een deel van het pand te gaan slopen waardoor het zwembad en theaterzaal zullen verdwijnen. De starters van de petitie denken dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om het anders te gaan aanpakken. Ook zou er misschien een nieuw bestuur moeten komen en nieuwe huurders.

"Dat het gemeentebestuur nu al naar buiten brengt dat gedeeltelijke sloop de beste optie is, is te kort door de bocht en vooral heel voorbarig." De sloop zou totaal niet passen in het beeld van een regio die volgens de petitiemakers een krimpregio was maar nu allang niet meer.

