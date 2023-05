Gaslekkage bij graafwerk in tuin aan Schwartzenberghlaan

za 27 mei 2023 12.22 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zaterdag rond het middaguur in actie komen voor een gaslekkage aan de Schwartzenberghlaan in Drachten. Bij graafwerk van de bewoner was per ongeluk een gasleiding geraakt.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de situatie veilig te stellen in afwachting van medewerkers van het gasbedrijf. Nadat er daadwerkelijk gas werd gemeten, is uit voorzorg een gedeelte van de straat tijdelijk afgezet met lint.