SKIL Boormachine gestolen uit bedrijfsbus

vr 26 mei 2023 11.45 uur

DRACHTEN - Een SKIL Boormachine is in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen uit een bedrijfsbus in Drachten. Het voertuig stond geparkeerd aan de Sint Jansberg en de inbraak vond rond 03.40 uur plaats.

De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Voor zover bekend is de boormachine het enige wat is buitgemaakt. Eventuele getuigen die iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.