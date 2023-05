Verffabriek NelfKoopmans overgenomen door PearlPaint Group

vr 26 mei 2023 09.42 uur

MARRUM - Verffabriek NelfKoopmans uit Marrum is overgenomen door PearlPaint Group uit Lelystad. Aandeelhouder Paul Dokter wil nu inzetten op de volgende groeifase van NelfKoopmans.

De focus zal komen te liggen op verbreding en verdieping van het productaanbod, intensivering van de productontwikkeling en een verdere professionaliseringsslag van de dienstverlening. Marktlink vestiging Drachten heeft de transactie begeleid.

NelfKoopmans heeft een rijke historie die begint in 1916 als de Nederlandsche Elektrische Lakfabriek (N.E.L.F.). Het is één van de eerste Nederlandse verffabrikanten die elektriciteit gebruikt om verf te produceren. Inmiddels produceert NelfKoopmans volledig klimaatneutraal in de fabriek in Marrum.

PearlPaint Group uit Lelystad ontwikkelt, produceert en levert vloei- en kneedbare merkproducten voor herstellen, beschermen, onderhouden en reinigen. Alle producten zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de woon- en werkomgeving, de bouw en de industrie.

Paul Dokter blijft als adviseur werkzaam bij NelfKoopmans. Met zijn ondernemerschap, kennis en ervaring focust hij zich op de groei van de merken en zal hij zijn bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van PearlPaint Group. Dokter: "Ik ben ontzettend trots op onze professionele onderneming met haar rijke historie. Het is tijd voor een nieuwe stap, waarbij we als zelfstandige onderneming binnen een groter geheel blijven opereren. Onze klanten en gebruikers kunnen profiteren van de nieuwe koers die we samen met onze krachtige partner inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met PearlPaint Group een mooie toekomst tegemoet gaan."

Volgens Jan-Willem de Graaff van PearlPaint Group voegt het met deze overname een zeer professionele en succesvolle verfonderneming toe aan de groep: "Beide ondernemingen voeren een portfolio van gerenommeerde en complementaire merken. Ik ben ervan overtuigd dat klanten en gebruikers optimaal profiteren van deze strategische overeenkomst. Wij informeren hen op korte termijn hierover."

PearlPaint Group is onderdeel van Citadel Enterprises, een groep ondernemingen actief in techniek en industrie. Met werkmaatschappijen Lasaulec, Stertil Group, Stedall Vehicle Components en PearlPaint Group produceert en levert Citadel Enterprises onder meer dock- en liftproducten, gereedschappen, voertuigcomponenten, mro-artikelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, coatings en reinigers, inclusief alle bijbehorende service en diensten.

Citadel Enterprises is onderdeel van Kroymans Holding, ook bekend door haar automotive activiteiten (dealerschappen Ferrari, Aston Martin, Jaguar Land Rover en Karma) en Kroymans Financial Services (leasing en insurance).