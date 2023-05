1e Lustrum 'kom naar de pier' trekt 1237 motoren naar Holwert

do 25 mei 2023 23.10 uur

HOLWERT - Donderdagavond reden 1.237 motoren naar de Grandyk in Holwerd voor het evenement "Kom naar de pier" wat dit jaar haar eerste lustrum viert. Dit evenement dat voor de vijfde keer door de Friese Motor Rijders werd georganiseerd trok dit jaar weer meer deelnemers dan de vorige editie's.

De organisatie had gehoopt op meer deelnemers dan vorig jaar en deze werden mede door het prachtige weer gehaald. Van 20.30 tot 21.30 uur stond de pier afgeladen vol met motoren en quads. Er is bewust voor dit tijdstip gekozen omdat dan de laatste boot is vertrokken en er bijna tot geen verkeer meer is van en naar de pier.

Traditioneel vind dit evenement plaats op de donderdagavond voor Pinksteren. De deelnemers kregen als bewijs van deelname een herinneringssticker.

