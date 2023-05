Scooterrijder zonder rijbewijs botst op auto

do 25 mei 2023 21.24 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder is donderdag lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Wetterwille in Drachten. De jongeman was onderweg om een pakje vloei op te halen, maar zag bij het verlaten van het fietspad een automobilist over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De politie en een ambulance werden om 19.42 uur opgeroepen. De scooterrijder is opgevangen door het ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Hij liep alleen een schaafwond op.

Bij de afhandeling van het ongeval bleek de scooter wel verzekerd te zijn, maar de bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs.

De scooter is door een vriend meegenomen. De auto is opgehaald door een berger.

FOTONIEUWS