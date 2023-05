Standbeeld Jan Binnes onthuld in Kollum

do 25 mei 2023 16.35 uur

KOLLUM - Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân en Sander de Haan hoofddirectie van Koninklijke Oosterhof Holman hebben donderdagmiddag op de Voorstraat in Kollum het omstreden standbeeld van Jan Binnes onthuld.

Door Oebele Vries is na de onthulling nog een stripboek over het Kollumer Oproer overhandigd aan de burgemeester. Het beeld staat midden in het centrum van Kollum en staat recht tegenover het Kollumer Rechthuis en is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Gosse Dam. Jan Binnes was één van de leiders van het Kollumer Oproer.

Het Kollumer Oproer vond plaats in 1797. Het was een opstand van Oranje gezinde Friezen tegen de Franse overheersing. Vooral de invoering van de dienstplicht voor het Franse leger was destijds een belangrijke reden om ruim drieduizend man op de been te brengen om Abele Reitses, een Oranje gezinde jongeman, te bevrijden uit het gevang van het Kollumer Rechthuis.

De 53-jarige Jan Binnes uit Aldwâld was één van de leiders van het oproer. Hij was een Oranje gezinde boer die het er niet bij liet zitten. "Er is veel discussie ontstaan of dit beeld van Jan Binnes er wel zou moeten komen." zo weet Erie Dam te vertellen. "Een directe nakomeling van Jan Binnes, de heer Nettinga uit Rotterdam noemt zijn over overgrootvader (5e generatie) een vrijgevochten hooligan die echt geen beeld verdient."

Een groot voorstander van dit beeld is oud burgemeester van Kollumerland c.a. de heer Bilker. Volgens hem is Jan Binnes een echte held. "Hij vindt het schandalig dat Jan Binnes via een schijnproces is onthoofd." aldus Dam. "Niemand van ons was er destijds bij en wellicht is de benaming van de historicus Oebele Vries wel de meest passende, Jan Binnes is een icoon van het Kollumer Oproer." zo besluit Dam.

