Man (22) krijgt celstraf na mislukte bankpasfraude in Dokkum

do 25 mei 2023 13.55 uur

LEEUWARDEN - Dankzij de doortastendheid van een inwoonster van Dokkum kon de politie medio oktober vorig jaar vier mannen aanhouden die zich bezighielden met pinpasfraude. Donderdag moest een van de mannen, een 22-jarige Leeuwarder, voor de politierechter verschijnen.

Code doorgegeven

De Dokkumse kreeg een telefoontje, zogenaamd van de bank, met de mededeling dat er geld van haar rekening afgeschreven zou worden door figuren met slechte bedoelingen. De rekening zou inmiddels zijn geblokkeerd en een medewerker van de bank zou de bankpas ophalen. Er werd een code doorgegeven die genoemd zou worden als de pas werd opgehaald.

Politie ingeschakeld

De vrouw hield de beller aan de praat en schakelde ondertussen de politie in. De bankmedewerker werd opgewacht door agenten die in de woning en buiten in een onopvallende auto post hadden gevat. De man die de pasjes ophaalde kon niet dadelijk in de kraag worden gegrepen: hij nam de benen toen de agenten, nadat er was aangebeld, uit de slaapkamer kwamen.

Op weg naar een feest

Op de Rondweg in Dokkum werd de auto, een Peugeot, met de nep-bankmedewerker en drie andere inzittenden, van 16, 21 en 37 jaar, klemgereden. De Peugeot, met de Leeuwarder achter het stuur, had de bankmedewerker inmiddels opgepikt. De verdachte beweerde dat hij en een maat op weg waren naar een feest toen ze door de twee anderen staande werden gehouden.

Medeplichtig aan oplichting

De mannen zeiden dat \'iets’ bij een woning opgehaald moest worden en dat hij en zijn maat er geld mee konden verdienen. In de auto was er gesproken over het ophalen van pasjes en dat er een code genoemd zou worden. Dat was voor de rechter voldoende om in elk geval bewezen te achten dat de Leeuwarder medeplichtig was aan de oplichting.

33 bolletjes cocaïne

Toen hij werd aangehouden had de verdachte iets meer dan 1 gram cocaïne bij zich. Een paar maanden later werd hij aangehouden met veel meer cocaïne: in zijn onderbroek had hij 33 bolletjes verstopt, 112 gram, met een totale straatwaarde van zo’n 5000 euro. Hij was op 16 februari aangehouden op de Weaze, nadat de politie waarnam dat hij tot twee keer toe betrokken leek te zijn bij een drugsdeal. Over de drugs wilde hij bij de politie niets zeggen. In het verdachtenstoeltje bij de rechter ontkende hij dat hij stond te dealen en zei hij dat het de bedoeling was dat hij de drugs aan \'iemand’ zou geven.

Het ontbreekt verdachte aan de wil om te veranderen

De rechter en de officier van justitie concludeerden dat hij drugs verhandelde. De reclassering maakte zich zorgen om de verdachte. Hij zou openstaan voor criminaliteit en niet voor hulpverlening. Het ontbreekt hem volgens de reclassering aan de wil om te veranderen. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen. Het grootste deel van de straf, 101 dagen, heeft hij inmiddels in voorarrest gezeten. Het geld dat hij bij zijn aanhouding op zak had, ruim 660 euro, werd verbeurd verklaard.