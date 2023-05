Cultuurprijs voor Feanster Music Night en Naomi Mast

do 25 mei 2023 10.06 uur

BUITENPOST - De Feanster Music Night en schrijfster Naomi Mast, beiden afkomstig uit Surhuisterveen, zijn de winnaars geworden van de 'kultuerprizen 2023' in Achtkarspelen. De prijzen werden woensdagavond uitgereikt op het gemeentehuis in Buitenpost.

"Yn Achtkarspelen is in soad talint oanwêzich. Soms hiel sichtber, mar somtiden ek noch net of minder", aldus wethouder Tjibbe Brinkman. "Dêrom rikke wy dit jier wer twa kultuerprizen út."

Kultuerpriis en Oanmoedigingspriis jong talint

De jury bestond uit beeldend kunstenares Hetty Combs, Andries Renema, coördinator Cultuurcentrum de Wâldsang en Dictus Benedictus van it Kritetoaniel/Teater en Maskelyn uit Buitenpost. Voor de \'Kultuerpriis Achtkarspelen 2023’ waren er in totaal zeven kandidaten genomineerd:

Melissa Smedes (bloemsierkunst) – Harkema

Feanster Music Night - Surhuisterveen

Margriet Kootstra (boekenschrijfster) – Harkema

Mariska de Vries (zangeres) - Twijzelerheide

Fanfare de Bazuin - Augustinusga

Cultuurpodium Maskelyn - Buitenpost

Jeugdbrassband Projunior - Gerkesklooster/Stroobos

Voor de \'Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2023’ waren er drie kandidaten genomineerd:

Naomi Mast (schrijfster toneelstuk) - Surhuisterveen

Frank Bloemhoff (beats) - Surhuisterveen

Jeugdbrassband Projunior - Gerkesklooster/Stroobos

Kultuerpriis Achtkarspelen

De 'Kultuerpriis Achtkarspelen’ kent de gemeente toe aan een persoon of organisatie welke in de afgelopen twee jaar een waardevolle bijdrage leverde aan het culturele klimaat in de gemeente. De 'Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen’ is bedoeld als aanmoediging voor jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het terrein van cultuur.

De winnaar van de 'Kultuerpriis 2023’ kreeg een bedrag van € 1.000 en de winnaar van de \'Oanmoedigingspriis jong talint 2023’ ontving een bedrag van € 500.