Kranten in brand gestoken in skatepark

wo 24 mei 2023 17.32 uur

DRACHTEN - In het skatepark aan de Lauwers in Drachten werd woensdag brand gesticht. Meerdere kranten van Weekblad Actief werden in brand gestoken.

De brandweer van Drachten kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Ze kregen hulp van de jongeman die hen erop had geattendeerd dat er sprake was van brand in het skatepark.

FOTONIEUWS