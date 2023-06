Behoud sporthal Houtigehage 'uitdagend'

wo 24 mei 2023 16.30 uur

HOUTIGEHAGE - Het behoud van de Dúnoardhal als sporthal in Houtigehage is 'uitdagend'. Met die reactie kwam wethouder Pieter van der Zwan van de gemeente Smallingerland dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Besluit in reactie op vragen van de CDA-fractie.

De beherende sporthalstichting is door de Rabobank verplicht direct 1,5 ton van de hypotheek af te lossen. Dat lukt op dit moment geenszins. "We zijn daar erg van geschrokken", aldus Niels Jacobi van het CDA.

Op alle fronten wordt nu aan een oplossing gewerkt, aldus de wethouder. "We gaan hard aan de slag, maar de vraag is of alle inzet wel voldoende is." Hij wees er op dat de bestuurskracht in de stichting onder druk staat. Op dit moment zitten nog maar twee leden van de sportverenigingen, die de hal gebruiken, in het stichtingsbestuur.

Van alle kanten schieten organisaties nu ook te hulp. Sportbedrijf Smallingerland steekt een helpende hand toe, de verschillende sportbonden en ook anderen. Voorzitter Jeen Visser van voetbalvereniging ONT in Opeinde is gevraagd om de problematiek rondom de sporthal inzichtelijk te krijgen. De gemeente praat op 5 juni 2023 met de bank over een mogelijke oplossing.