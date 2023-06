Uitslaande woningbrand in Holwert

wo 24 mei 2023 08.24 uur

HOLWERT - Aan de Beyertstrjitte in Holwert is woensdag rond 07.45 uur brand uitgebroken in een woning. De brand was uitslaand en de brandweer schaalde op naar 'grote brand’.



Brandweerlieden uit Ternaard, Ferwert, Dokkum en Burgum kwamen ter plaatse om de brand te blussen.

Voor zover bekend, zouden de bewoners, de hond en vissen tijdig het huis hebben kunnen verlaten. Er raakte niemand gewond. De getroffen woning en naastgelegen woning zijn volledig verwoest door de brand.

NL Alert

De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling en even na 8.30 uur is een NL Alert verzonden. Omwonenden werden geadviseerd om uit de rook te blijven. "Sluit dan ramen en deuren. Zet ventilatie uit." zo luidt het advies van de brandweer.

Asbest

Er is bij de brand mogelijk asbest vrijgekomen. De brandweer heeft een gespecialiseerd team ingeschakeld om onderzoek te doen.

