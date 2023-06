Nederlanders opgepakt voor aanbieden illegale IPTV

di 23 mei 2023 17.54 uur

BURGUM - Vier Nederlanders uit Almere en Den Helder zijn dinsdag door de FIOD opgepakt. Ze worden verdacht van het aanbieden van een illegale 'IPTV'. Via deze service konden mensen voor een laag bedrag onbeperkt kijken naar bijvoorbeeld Netflix, Disney+, ESPN en andere betaalzenders.

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben dinsdag de TV-dienst uit de lucht gehaald. De woningen van de verdachten zijn doorzocht.

De tv-dienst werd volgens het OM aangeboden via onder andere belwinkels tegen contante betaling (tientje per maand). Via een app op de tv of een kastje was het mogelijk om alle films en series te kijken van Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland en ESPN. Later werd de dienst ook online aangeboden hoogstwaarschijnlijk via de site https://hdstreamsatpro.com. Voor een bedrag van 85 dollar kregen klanten onbeperkt toegang.

Datacenter in Den Helder

De TV-dienst had naar verluid honderdduizenden abonnees en werd verspreid vanuit een datacenter in Den Helder. Dit datacenter is dinsdag stilgelegd en doorzocht. Vanaf vandaag werken de IPTV-abonnementen niet meer.

De techniek van IPTV, het kijken van televisie via het internet, is op zich legaal in Nederland. Het is echter strafbaar om abonnementen aan te bieden en af te sluiten, als daarmee naar films, series en programma’s wordt gekeken waarvoor geen licentievergoeding is betaald.

Er wordt dan onder meer inbreuk gemaakt op rechten van film- en programmamakers, omroeporganisaties en televisiestations om hun films, series, programma’s en TV-kanalen te verspreiden (auteursrechten en naburige rechten). Niet alleen het aanbieden, maar ook het kijken naar illegale IPTV is strafbaar.

Het onderzoeksteam van het OM vermoedt dat de opbrengsten die voortvloeiden uit het aanbieden van de illegale IPTV op grote schaal werden witgewassen. Daarom zijn bedrijfspanden in Den Helder, Almere, Hengelo en in woningen in Amsterdam, Almere, Enschede, Den Haag en Den Helder doorzocht op de aanwezigheid van contant geld. Hierbij is gebruik gemaakt van het Advanced Search Team van de politie en van geldhonden

Daarnaast heeft Europol een belangrijke rol gespeeld bij de analyse van de uitgewisselde opsporingsinformatie. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, vijf auto’s, computerapparatuur en grote bedragen contant geld.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.