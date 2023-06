Frisicana XL deze zomer in BroeksterwÃ¢ld

Frisicana XL deze zomer in Broeksterwâld

ma 22 mei 2023 11.29 uur

BROEKSTERWâLD - De Friese singer/songwriters Marcel Smit, Piter Wilkens en Gurbe Douwstra zullen hun Fries- en Engelstalig programma 'Frisicana IV - Wanted ... Alive' nog twee keer voor het voetlicht brengen. Maar dan wel in een uitgebreide 'XL-versie'.

De theatertoer is inmiddels afgesloten, maar de show is nog te zien op zondagmiddag 2 juli a.s. in de sfeervolle Teatertún in Riis en op zondagmiddag 23 juli in de al even bijzondere Teatertún Broeksterwâld.

De voorstelling heeft de titel 'Frisicana XL' gekregen omdat de setlijst van het laatste programma is aangevuld met de mooiste liedjes uit de eerste drie edities van Frisicana. Dat levert een middagvullend programma op van ruim twee en half uur met een verrassende mix van het eigen Friestalig repertoire van Piter, Marcel en Gurbe afgewisseld met Engelstalige liedjes uit het Americana-genre.



Beide voorstellingen van Frisicana XL beginnen om 15.00 uur. De locaties zijn vanaf 14.00 uur geopend. Kaarten kunnen via email foarferkeap@gmail.com gekocht worden of aan de kassa van de locaties.