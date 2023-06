Man (24) loopt rond met nepvuurwapen in Ureterp

zo 21 mei 2023 09.15 uur

URETERP - Een 24-jarige man uit de gemeente Opsterland is zaterdag door de politie aangehouden omdat hij een nepvuurwapen bij zich had. Agenten wisten de man omstreeks 18.30 uur aan te houden op het Selmien West in Ureterp.

De politie had een melding ontvangen over de man die gezien was met het vuurwapen. Het was bij de melder uiteraard onbekend of het om een echt of nep vuurwapen ging.

De politie is gelijk op onderzoek uitgegaan en wist de man te lokaliseren en aan te houden. Tijdens het fouilleren van de man werd het nepvuurwapen aangetroffen.