Politie vindt vuurwapen nadat Amsterdammer op tankinstallatie botst

za 20 mei 2023 11.54 uur

TERWISPEL - Twee mannen uit Amsterdam zijn vrijdagavond door de politie aangehouden nadat ze met een auto tegen een tankinstallatie waren gereden bij een tankstation langs de A7 bij Terwispel.

In hun auto werd later een vuurwapen aangetroffen. De politie liet zaterdagochtend weten dat de 26-jarige en 37-jarige Amsterdammers nog vastzitten voor verhoor.

De aanrijding met de tankinstallatie vond omstreeks 19.45 uur plaats. De twee mannen wilden de politie niet vertellen wie er had gereden. Agenten hadden bovendien de indruk dat beide heren onder invloed waren. Via camerabeelden werd al snel duidelijk dat dat de 26-jarige man was.

Een blaastest wees vervolgens uit dat de man onder invloed van alcohol achter het stuur had gezeten. Hij werd daarop aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Bovendien bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Niet veel later trof een agent een vuurwapen aan in het voertuig van de Amsterdammers. Deze werd gevonden toen de agent een doorzoeking deed. De 26-jarige Amsterdammer is daarna ook aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Ook de andere inzittende, een 37-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Het vuurwapen is in beslag genomen en dat geldt ook voor het voertuig. De politie heeft de zaak in onderzoek. De omgeving van het tankstation was na de aanrijding enige tijd afgezet en ontruimd in verband met mogelijk gevaar.