Chef’Special sluit tweede dag Oerrock knallend af

za 20 mei 2023 03.44 uur

URETERP - De Haarlemse band Chef’Special sloot vrijdagavond de tweede dag van het festival Oerrock knallend af. Met vlaggen, vlammenwerpers en natuurlijk hun muziek zorgden ze voor een energiek einde van de dag. Eerder op de dag waren er ook al optredens geweest van onder andere Miss Montreal, Drukwerk en Snelle.

Bij het optredens van Snelle was nog een spontane speciale gast. Een 9-jarige jongen mocht samen met Snelle de hit Smoorverliefd zingen. Onder luid applause verliet het jonge mannetje het podium weer.

Zaterdag is alweer de laatste dag van dit driedaagse festival in Ureterp. Dan is het de beurt aan de tribute bands. Zo zijn er optredens van Martijn Fischer (André Hazes), Katy Ellis (Taylor Swift) en The Bruceband (Bruce Springsteen).

FOTONIEUWS