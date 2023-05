Ricardo (11) redt bestuurder (86) van scootmobiel uit het water

do 18 mei 2023 15.06 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De elfjarige Ricardo uit Drachten twijfelde geen moment toen hij een 86-jarige man met zijn scootmobiel in het water zag liggen. Hij schopte zijn schoenen uit en sprong de sloot in.

Het ongeval vond plaats langs de Kromme Wyk bij Drachtstercompagnie. Het slachtoffer reed enkele ogenblikken daarvoor nog zonder problemen over het pad. Hij raakte afgeleid en remde waarna zijn vrouw, die achter hem reed, tegen hem aanbotste. Door deze aanrijding kantelde de scootmobielrol van de 86-jarige man en hij belandde in de sloot.

Vlak nadat alles gebeurde, reed Ricardo met zijn moeder langs de plek op weg naar huis na een dagje Strandheem. De moeder stopte de auto gelijk en besloot 112 te bellen. Ricardo riep op dat moment dat de man uit het water gehaald moet worden en hij sprong het water in.

Samen met twee mannen wisten ze met een trekband de man uit de sloot te krijgen. De man was nog goed aanspreekbaar maar was wel licht onderkoeld geraakt. Hij is uiteindelijk per ambulance thuis gebracht.

De brandweer, die op opgeroepen was voor het ongeval, heeft de scootmobiel later uit het water gevist.

Eenmaal thuis gekomen, kreeg Ricardo een warme douche om weer op te warmen. Zijn moeder heeft de man nog samen met een vrouw eerste hulp gegeven totdat de ambulance arriveerde.

