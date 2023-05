Coniferenhaag in brand gestoken in Drachten

wo 17 mei 2023 02.40 uur

DRACHTEN - Aan de Langewyk in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag een coniferenhaag in vlammen opgegaan. Ternauwernood kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning die al werd aangestraald.

De brandweer werd om 01.40 uur opgeroepen. Een auto die geparkeerd stond op de oprit kon nog net op tijd worden weggereden. Het voertuig en de woning zijn wel beschadigd geraakt. De politie wist met behulp van een tuinslang de brand te blussen.

De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd en hebben de haag afgeblust. De coniferenhaag is hoogstwaarschijnlijk in brand gestoken. Waar de brand is begonnen werd ook iets aangetroffen wat vermoedelijk is gebruikt bij de brandstichting. De politie heeft hier foto's van gemaakt.

De politie zoekt getuigen en komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben. Heeft u in de nacht van dinsdag 16 mei op 17 mei tussen 01:30 en 02:30 uur in de buurt van de Langewyk iets gezien of gehoord dat mogelijk met de brand te maken heeft? Bijvoorbeeld een auto die niet in de buurt thuis hoort? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844

