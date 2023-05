Vrouw gewond bij ongeval op de Drift in Drachten

di 16 mei 2023 18.34 uur

DRACHTEN - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Drift in Drachten. Een ambulance kwam omstreeks 15.30 uur ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

Er waren op dat moment al diverse mensen die zich ontfermden over de vrouw. De vrouw is voor onderzoek in de ambulance nagekeken en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis in Drachten.