Drachtster slaat fietser in elkaar in Hurdegaryp

di 16 mei 2023 11.20 uur

HURDEGARYP - Een fietser werd maandag te grazen genomen door een 20-jarige man uit Drachten. De mishandeling vond 's middags plaats langs de Rijksstraatweg in Hurdegaryp.

Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. "Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk" aldus de politie.

De vechtpartij vond omstreeks 15.30 uur plaats en meerdere getuigen zagen het gebeuren. De fietser lag op het wegdek en hij werd mishandeld door een man. Toen de verdachte door omstanders werd aangesproken, liep hij weg en liet hij het slachtoffer achter.

De politie werd ingeschakeld en agenten startten gelijk een zoekactie naar de verachte. Op basis van het opgegeven signalement kon hij een half uur later aan de Burgemeester Drijberweg in het dorp worden aangehouden. Hij is ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden.