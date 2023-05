Duo slaat autoruit in en berooft bestuurder

ma 15 mei 2023 16.42 uur

DRACHTEN - Een vooralsnog onbekend gebleven duo heeft zondagavond een man beroofd op de Tuinen in Drachten. Na een achtervolging door het slachtoffer verdwenen de twee mannen in de nacht.

De politie werd omstreeks 22.30 uur gealarmeerd voor de beroving. De agenten spoedden zich naar de Tynje waar de auto van de twee daders achter was gebleven. Deze auto is uiteindelijk ook in beslaggenomen.

De twee mannen droegen donkere gezichtsbedekking en zouden op de Tuinen de autoruit van het slachtoffer hebben ingeslagen. Het slachtoffer bevond zich op dat moment in de auto. De politie heeft niet bekendgemaakt of het slachtoffer ook beroofd is maar vermoedelijk werd het slachtoffer beroofd van geld.

In een witte bestelbus sloeg het duo op de vlucht. Het slachtoffer besloot de achtervolging in te zetten welke eindigde in een doodlopend gedeelte aan de Tynje. De verdachten gingen er te voet vandoor.



De politie heeft onderzoek ingesteld naar wat er zich precies heeft afgespeeld en is nog op zoek naar de verdachten. De politie hoopt dat mensen camerabeelden hebben en vraagt mensen dit te melden via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



De forensische opsporing is ingeschakeld om de witte bestelbus te onderzoeken. Daarnaast is er ook een buurtonderzoek gedaan.

FOTONIEUWS