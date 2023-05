Fietser gewond na aanrijding met automobiliste

ma 15 mei 2023 10.58 uur

DRACHTEN - Een fietser raakte maandagochtend gewond bij een aanrijding op de rotonde van de Zuiderdwarsvaart met de Berglaan in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 10.24 uur plaats.

Door de zon en de drukte van het verkeer had de bestuurster van de auto de jongeman op zijn mountainbike over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg. De fietser reed over het fietspad van de rotonde op dat moment.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege de aanrijding ontstond er een kleine verkeerschaos rondom de rotonde. De politie probeerde een en ander in goede banen te leiden.