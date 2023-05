Nasleep grote brand bij daglicht goed zichtbaar

zo 14 mei 2023 10.00 uur

DRACHTEN - De brandweer heeft er een korte nacht op zitten. Zij hebben tot na middernacht staan blussen bij de loods die zaterdagmiddag in brand vloog. Daarnaast werden zij ook nog eens vroeg in de ochtend opgeroepen voor een camperbrand.

De rook die vrijkwam bij de brand in de loods van NNRD was tot in ieder geval Leeuwarden te zien. De dag na de brand is goed zichtbaar wat de schade is. Met een kraan is zaterdagavond de loods geleegd en voor een gedeelte gesloopt.

Zondag gingen de sloop- en opruimwerkzaamheden verder. Van het afgebrande gebouw is weinig meer over.

