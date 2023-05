Officiële opening turfroute in Gorredijk

za 13 mei 2023 20.40 uur

GORREDIJK - Na een paar jaar afwezigheid was er deze zaterdag weer een officiële opening van de Turfroute in Gorredijk. Tijdens het evenement kwamen een aantal historische vaartuigen uit de Gemeente Opsterland Gorredijk binnenvaren met hierop shantykoren uit omliggende dorpen.

Bij aankomst werd de route officieel geopend door Avine Fokkens-Kelder van de Provincie Fryslân en wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland. Met de opening is het nieuwe vaarseizoen begonnen.

Langs de wal waren oude ambachten, oud Hollandse activiteiten, verkoop van historische producten en horecavoorzieningen te vinden. Alles in het thema van de historische turfvaart die ooit in de regio Zuidoost Friesland heeft plaatsgevonden. Ook op andere locaties in het dorp waren activiteiten te vinden.

De Turfroute

De Turfroute is in 2023 geopend van 15 mei t/m 15 september. De route loopt van Gorredijk, via Lippenhuizen en Donkerbroek, naar Oosterwolde. Dit is de Opsterlandse Compagnonsvaart. Vanaf Appelscha loopt ook de Tsjonger naar Heerenveen en het Friese merengebied.

