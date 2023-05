Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Drachten

za 13 mei 2023 17.56 uur

DRACHTEN - De brandweer werd zaterdag aan het eind van de middag opgeroepen voor een grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf NNRD aan Het Helmout in Drachten.

Om 17.47 uur kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. De brandweerkorpsen van Drachten, Beetsterzwaag, Oudega, Burgum en Ureterp werden opgeroepen voor de brand.

Veel rook

Toen de brandweer arriveerde kwamen er grote zwarte rookwolken uit het pand. De rook van de brand was tot in de verre omtrek te zien. Na een dik half uur was de rook al flink verminderd. Volgens omstanders vielen de roetdeeltjes van de brand neer bij de Drachtstervaart.

In de loods lag huisvuil, plastic en karton opgeslagen. "Het is te gevaarlijk om de loods binnen te gaan. We bestrijden de brand van buiten." zo laat de brandweer weten.

NL Alert

Voor de omgeving is er een NL-Alert uitgegaan. Er werd gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Daarnaast werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Om 22.00 uur werd opnieuw een NL-Alert bericht uitgezonden. Mensen die geen last meer hadden van de rook konden ramen en deuren weer openen en de ventilatie kon weer aan.

Vrachtwagens

De vrachtwagens op het terrein worden gekoeld door de brandweer. Chauffeurs waren al ter plaatse om de vrachtwagens weg te rijden, maar dat vond de brandweer vanwege de rook niet verstandig.

Het pand kan als verloren worden beschouwd. Met behulp van een kraan heeft de brandweer zich toegang verschaft tot de loods. Dit om zo meer water op de vuurhaarden te krijgen.

Brand meester

Rond 21.20 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Naar verwachting zal de brandweer nog uren bezig zijn om de brand te blussen.

