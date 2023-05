Smeulende prullenbak laat brandweer uitrukken

za 13 mei 2023 15.03 uur

DRACHTEN - Een smeulende prullenbak heeft er zaterdag voor gezorgd dat de brandweer moest uitrukken in Drachten. De brandweerlieden werden om 14.05 uur opgeroepen voor een winkelbrand bij Giant Store aan de Noordkade.

Al snel bleek van brand geen sprake. Een smeulende prullenbak bij de kapper - die aan de achterzijde aan de fietsenwinkel grenst - bleek de boosdoener. Waarschijnlijk is de bak gaan smeulen door een weggegooide sigaret.

De prullenbak is naar buiten gebracht en de kapsalon is door de brandweerlieden geventileerd. Stichting Salvage is opgeroepen om de (rook)schade in kaart te brengen. De haarstudio had verder helemaal geen schade.

