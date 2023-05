Auto's in botsing op de Lauwers na voorrangsfout

vr 12 mei 2023 14.38 uur

DRACHTEN - Op de Lauwers in Drachten zijn vrijdag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval ontstond na een voorrangsfout. Eén van de voertuigen wilde vanaf de Fluessen de Lauwers opdraaien, maar zag een naderende automobilist over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

De politie werd om 14.15 uur opgeroepen. Door de botsing raakten beide auto's beschadigd. De vrouw uit de Opel en de man uit de Toyota kwamen beide met de schrik vrij. De politie heeft het ongeval afgehandeld en een berger heeft de voertuigen opgehaald.