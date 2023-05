Waylon Elzer uit Drachten (10) speelt Gavroche in Les Miserables

vr 12 mei 2023 09.43 uur

DRACHTEN - Nog maar net 10 jaar geworden en nu al een rol in de legendarische musical Les Miserables. Een droom die uitkomt voor Waylon Elzer uit Drachten. Hij deed in januari auditie voor het Nederlandse artistieke team en in de finals wist hij ook de Britse Creatives te overtuigen met zijn zangtalent.

Zingen is Waylon met de paplepel ingegoten, met beide ouders als vocalisten wordt er namelijk elke dag gezongen in huis. De interesse voor het acteren kwam eigenlijk pas een jaar geleden toen hij op musicalles ging.

In april dit jaar stond hij voor het eerst op de planken in de lokale musical Ciske de rat, als Ciske. Waylon bloeit helemaal op van musical. Toen hij de auditieoproep zag voor kindercast 2 van Les Miserables wist hij gelijk dat hij auditie wilde gaan doen. Dit is toch wel dé musical onder de musicals.

Hij is daarom ook super blij dat hij in deze prachtige musical mag gaan spelen. Zijn première is deze maand in Martini Plaza Groningen, in totaal zal hij 24 voorstellingen in Les Miserables, door het hele land gaan spelen.