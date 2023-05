Gewonde bij aanrijding met auto in Bakkeveen

wo 10 mei 2023 18.56 uur

BAKKEVEEN - Woensdagmiddag rond 17:00 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden aan de Jarig van der Wielen Wei in Bakkeveen. Bij het ongeval waren een auto en scooter betrokken.

Het ongeval gebeurde bij het uitrijden van een parkeerplaats. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of het tweede slachtoffer ook naar het ziekenhuis moet is niet bekend.

