Scooterrijder onderuit door losse stoeptegels

wo 10 mei 2023 18.54 uur

DRACHTEN - Een zeventienjarige scooterrijder uit Oosterwolde ging woensdagmiddag onderuit met de scooter aan de Steenkerk in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 16.25 uur plaats.

De jongeman raakte gewond aan zijn gezicht. De 18-jarige opzittende uit Drachten brak mogelijk zijn arm als gevolg van de val. Een ambulance kwam ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

Beide jongens hoefden niet mee naar het ziekenhuis maar de 18-jarige jongen moest nog wel naar de Dokterswacht / Eerste Hulp voor nader onderzoek. Beide droegen ze overigens geen helm op het moment van het ongeval.

Het ongeval vond plaats op het trottoir. Door een aantal losliggende stoeptegels gingen ze plotseling onderuit. Ze reden over de stoep omdat de weg was afgesloten in verband met bouwwerkzaamheden aan een school in de buurt. Ze zouden vrij rustig hebben gereden, volgens eigen zeggen.

