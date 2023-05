Crisisnoodopvang Drachten verlengd tot 1 september 2024

wo 10 mei 2023 12.25 uur

DRACHTEN - De crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten wordt verlengd tot 1 september 2024. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland besloten nadat het COA dit had verzocht te doen.

In de opvang wordt plaats geboden aan maximaal 225 vluchtelingen, voornamelijk gezinnen, die vanwege de problemen in de landelijke asielketen tijdelijk opgevangen moeten worden.

"Het college ziet de humanitaire noodzaak om ons in te spannen om dit mede mogelijk maken", aldus burgemeester Jan Rijpstra. "We hebben afgelopen periode geïnventariseerd wat de impact van de opvang op de omgeving is. Uit gesprekken met omwonenden en ketenpartners hebben we gelukkig kunnen concluderen dat er weinig tot geen overlast wordt ervaren en dat het draagvlak in de omgeving voor verlenging groot is. Daar zijn we trots op".

Tijdelijke opvang

Met het COA is afgesproken dat Veiligheidsregio Fryslân, gelet op de voortdurende crisissituatie, de locatie blijft exploiteren. "De ervaringen met de Veiligheidsregio zijn tot op heden erg positief", aldus Rijpstra.

De crisisnoodopvang wordt verlengd vanwege de voortdurende problemen in de landelijke asielketen. "Drachten heeft al ruime tijd een asielzoekerscentrum, waar we structureel onderdak bieden aan vluchtelingen. De tijdelijke opvang in het Fries Congrescentrum wordt geen tweede AZC", aldus Rijpstra.