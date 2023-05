Zanger Gurbe Douwstra viert zijn verjaardag met zijn publiek

wo 10 mei 2023 11.15 uur

DRACHTEN - Zanger en liedjesschrijver Gurbe Douwstra wordt 70 jaar en dat wil hij graag vieren met zijn publiek. Daarom werkt de Drachtster troubadoer aan een nieuw programma dat in de eerste helft van 2024 voor het voetlicht zal worden gebracht.

'70!!' is dus de voor de hand liggende titel van dit theaterliedjesprogramma, waarin de zanger terugblikt en vooruit kijkt met verhalen en anekdotes, met nieuwe liedjes maar ook met bekend repertoire uit zijn muzikale carrière.

'70!!' is het tweede middag/avondvullend theater-liedjesprogramma waar Gurbe Douwstra mee op toernee gaat. Eerder was hij te zien met 'Te Plak', een puur persoonlijke muzikale levensreis.

Ook deze nieuwe show is persoonlijk; hoe kan het ook anders als je als artiest jouw verjaardag viert. En net als bij een verjaardagsfeest worden de verhalen, sterke verhalen en is het allemaal wel waar of wordt één en ander af en toe flink aangedikt?

En natuurlijk komt af en toe de melancholie om de hoek kijken, maar de levenslust van deze kersverse zeventiger is nooit ver weg. Gurbe Douwstra wordt begeleid door bassist Johannes Adema, multi-instrumentalist Jan de Vries en vaste technicus Pieter Meindertsma. De première van '70!!' is op zaterdag 13

januari 2024 in de Noorderkerkzaal van het Theater Sneek, waarna 15 voorstellingen volgen in de provincie.