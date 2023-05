Grote brand in bedrijfsverzamelgebouw in Gorredijk

di 09 mei 2023 16.55 uur

GORREDIJK - Bij een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Klok in Gorredijk kwam dinsdag veel rook vrij. De eerste brandweerploeg werd om 16.36 uur opgeroepen.

Gezien de omvang van het pand en omdat het niet duidelijk was wat er precies in brand stond, werd er vrijwel direct opgeschaald naar 'middel brand'.

Volgens de brandweer was de brand op een zeker moment uitslaand en kwam er veel zwarte rook vrij. Net voor 16.50 uur werd er opgeschaald naar 'grote brand'. Meerdere brandweerploegen uit de regio kwamen ter plaatse. Ook de hoogwerker van brandweer Drachten werd ingezet.

Vuurhaard gelokaliseerd

De brandweer meldde net voor 18.00 uur dat zij nog volop bezig zijn met de brandbestrijding. De vuurhaard is inmiddels gelokaliseerd en de brand is onder controle. Wel is het vuur overgeslagen naar andere gedeeltes in het pand, waaronder het dak.

Er worden sloopwerkzaamheden verricht om de brandende gedeeltes af te blussen.

FOTONIEUWS