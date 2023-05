Pop-up vaccinatielocatie tegen HPV In Drachten

ma 08 mei 2023 11.40 uur

DRACHTEN - GGD Fryslân opent op vrijdag 12 mei een gecombineerde pop-up vaccinatielocatie in Drachten, waar jongvolwassenen geboren tussen 1996 en 2003 die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen HPV hun vaccinatie kunnen krijgen. Ook kunnen mensen van twaalf jaar en ouder een herhaalprik tegen corona halen.

Bescherming tegen kanker

Het HPV-vaccin beschermt tegen diverse soorten kanker. Iedereen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 kan dit jaar gratis worden gevaccineerd tegen HPV en heeft daarvoor twee prikken nodig met minimaal 150 dagen tussen de prikken.

Coronavaccin

De herhaalprik tegen corona is gratis en kan vanaf drie maanden na de laatste coronaprik worden gehaald. Mensen die al een herhaalprik hebben gehad na 18 september 2022, zijn op dit moment voldoende beschermd en kunnen geen extra prik krijgen.

Locatie en openingstijden

De pop-up vaccinatielocatie bevindt zich in de bibliotheek in Drachten en is open tussen 10.00 - 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Ook is er een arts aanwezig die eventuele vragen kan beantwoorden.