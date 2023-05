Minimaal acht auto's bekrast op de Stelpswyk

ma 08 mei 2023 07.00 uur

DRACHTEN - Op de Stelpswyk in Drachten zijn in de nacht van zaterdag op zondag minimaal acht auto's bekrast. Drie gedupeerden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Met de overige eigenaren is nog niet gesproken en mogelijk zijn zij nog niet op de hoogte dat hun voertuig is vernield.

Een buurtbewoner laat deze site weten dat zij inmiddels acht voertuigen heeft geteld die zijn bekrast. Zij heeft zondag de politie gebeld, maar kreeg het advies om online aangifte te doen. Inmiddels hebben drie eigenaren dit gedaan.

Het is vooralsnog onbekend wie de auto's onderhanden heeft genomen. "Door gesprekken met buurtbewoners kwamen wij er wel achter dat er een groep jongeren door de wijk liep, maar we weten dus niet of deze een relatie hebben met het bekrassen van de auto's", aldus één van de gedupeerden.

Eén van de eigenaren gaat maandag contact opnemen met de wijkagent. Zij hoopt dat de zaak verder wordt opgepakt en dat de politie eventueel een buurtonderzoek gaat houden.

