Voorjaarseditie Gordykstermerke trekt veel bezoekers

zo 07 mei 2023 16.10 uur

GORREDIJK - Het was zondag gezellig druk op de Gordykstermerke. Veel mensen genoten van het mooie weer. Behalve de markt was er ook nog steeds kermis in Gorredijk. Ook de winkels waren op deze zondag open in het dorp.

Een groot aantal marktkraampjes stond opgesteld in het centrum. Zo waren er kraampjes met kleding, sieraden en lekkernijen te vinden. Er was voor ieder wat wils.

Dankzij het heerlijke weer was het extra druk in het dorp. Ook op de kermis was het gezellig druk. Al met al was de Gordykstermerke weer een groot succes.

FOTONIEUWS